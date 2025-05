Próxima edição do Record nas Cidades acontece neste sábado no Riacho Fundo (DF)

No próximo sábado (31), a partir das 9h, Riacho Fundo II (DF) recebe a nova edição do Record nas Cidades. A festa contará com prêmios, shows e diversas atividades gratuitas para toda a família. A estrutura do local já está sendo montada e o quadradão cultural será o espaço principal do evento. O público é convidado a participar trazendo seus animais de estimação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!