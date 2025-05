Quadrilha é investigada por esquema de suborno em empresas atacadistas

A Polícia Civil realizou uma operação na manhã desta terça-feira (20) para cumprir três mandados de busca e apreensão contra quatro suspeitos envolvidos em uma associação criminosa familiar. Os investigados negociavam descontos abusivos com empresas atacadistas, subornando funcionários para conseguir preços abaixo do mercado.



Entre maio de 2023 e novembro de 2024, ocorreram 16 compras fraudulentas, gerando um prejuízo estimado superior a R$ 130 mil para as empresas afetadas. O esquema contava com a participação de um funcionário de uma multinacional, sua noiva e seu sobrinho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!