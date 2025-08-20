Quarta do Cidadão oferece serviços gratuitos em Brasília

A Quarta do Cidadão ocorre nesta quarta-feira (20) em frente à Biblioteca Nacional, promovida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. O evento oferece exames de DNA gratuitos, como parte do mutirão "Meu Pai Tem Nome", além de atendimento jurídico, serviços de saúde e oportunidades de trabalho.



A defensora pública Patrícia Albuquerque destaca a importância de chegar cedo, pois há distribuição de senhas para alguns serviços, que são limitadas. Os atendimentos acontecem das 8h às 14h e são voltados para a população em situação de vulnerabilidade social.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!