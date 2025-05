Quatro pessoas ficaram feridas após desabamento de laje em galpão no Gama (DF)

Quatro pessoas ficaram feridas após a laje de um galpão no Gama (DF) desabar. Quando os bombeiros chegaram, as vítimas estavam sob os escombros, mas conscientes e orientadas. Elas receberam atendimento imediato no local antes de serem levadas aos hospitais; três pelo SAMU e uma pelos bombeiros.



A causa do desabamento ainda não foi esclarecida, e a estrutura será inspecionada pelos responsáveis pela obra para determinar qualquer comprometimento estrutural. A área permanece isolada para garantir a segurança.



