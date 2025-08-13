Logo R7.com
R7 Brasília

Reações alérgicas após dedetização causam internações e fechamento de UBS no DF

Oito funcionários estão internados, alguns necessitando de tratamento intensivo; inspeção é realizada no local

DF no Ar|Do R7

A UBS-7, em Taguatinga Norte (DF), foi fechada após uma dedetização realizada na última quinta-feira (7) que resultou em reações alérgicas graves em funcionários. Oito deles estão internados, com alguns necessitando de tratamento intensivo.

A Secretaria de Saúde está realizando uma inspeção no local para garantir a segurança. Até o momento, a Unidade Básica de Saúde permanece fechada sem previsão de reabertura. A falta de comunicação sobre o fechamento tem gerado insatisfação entre os usuários, que encontraram a unidade fechada sem aviso prévio.

