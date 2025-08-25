Recanto das Emas (DF) recebe RECORD nas Cidades com shows e prêmios
O evento, que acontece neste sábado, conta ainda com serviços gratuitos da Defensoria Pública e Secretaria de Saúde
Neste sábado (30), o evento RECORD nas Cidades ocorrerá no Recanto das Emas (DF) a partir das 9h. Os participantes poderão contar com serviços gratuitos da Defensoria Pública e Secretaria de Saúde, além de atrações musicais. Haverá sorteios de prêmios para quem retirar os cupons no Atacadão Dia a Dia e na administração local. Participe e concorra aos prêmios!
