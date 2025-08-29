Recanto das Emas (DF) recebe RECORD nas Cidades neste sábado (30); veja as atrações

RECORD nas Cidades acontece no Recanto das Emas (DF) neste sábado (30) a partir das 9h ao lado do supermercado Dia a Dia. O evento contará com prestação de serviços e sorteio de prêmios. Rennan Marques, que se apresenta com forró e músicas populares, é uma das atrações principais. Rennan, um nordestino radicado no DF desde 2005, ressalta a conexão com a comunidade. A população está convidada para participar da festividade que promete entretenimento e interação com o público presente.



