Recapeamento na L2 Sul impacta trânsito em Brasília

Durante o recapiamento da pista na L2 Sul, em Brasília, o acesso a essa via está fechado em alguns períodos do dia. Isso afeta motoristas vindos da EPGU pelo viaduto Camargo Corrêa ou do aeroporto. As obras, previstas para durar cerca de duas semanas, impactam o trânsito em outros pontos, especialmente na Asa Sul e região central do Plano Piloto.



