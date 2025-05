Receita apreende carga de remédio à base de cannabis avaliada em mais de R$ 1 milhão

Uma operação da Receita do Distrito Federal apreendeu uma carga de medicamentos à base de cannabis oil sem nota fiscal. Durante a operação, mais de 190 mil unidades de cerveja foram apreendidas, além de uma carga de etanol. A soma das mercadorias apreendidas chega a aproximadamente R$ 1,7 milhão, com um crédito tributário estimado em R$ 975 mil.



A Secretaria de Economia do Distrito Federal intensificou o combate à sonegação fiscal durante as madrugadas, de 19 a 22 de maio. Silvino Nogueira Filho, coordenador da fiscalização, destacou que muitos transportadores acreditam que não há fiscalização durante a madrugada. As operações continuam diariamente com novas equipes de fiscalização.



