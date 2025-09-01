Logo R7.com
Receita apreende R$ 4 milhões em produtos no DF

Foram confiscadas quase 269 mil unidades de cerveja, além de polvilho, frango, óleo de soja e bolsas sem nota fiscal

DF no Ar|Do R7

Durante a operação realizada entre os dias 26 e 31 de agosto no Distrito Federal, a Receita Federal apreendeu produtos avaliados em mais de R$ 4 milhões. A ação resultou em um crédito tributário superior a R$ 1,9 milhão. Foram confiscadas quase 269 mil unidades de cerveja, além de polvilho, frango, óleo de soja e bolsas sem nota fiscal.

