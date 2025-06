Receita do DF apreende 100 toneladas de mercadorias sem nota fiscal em três dias

A Receita do Distrito Federal realizou uma operação que resultou na apreensão de 100 toneladas de mercadorias sem nota fiscal, avaliada em mais de R$ 500 milhões. Segundo Silvino Nogueira, coordenador de fiscalização tributária da Secretaria de Economia, as operações focam em empresas fraudulentas e visam aumentar a arrecadação para financiar políticas públicas nas áreas de saúde, educação e segurança.



"Queremos promover o aumento da sensação de risco para fomentar uma arrecadação espontânea", destacou. Essas medidas são fundamentais para criar um ambiente competitivo no Distrito Federal.



