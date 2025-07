Receita do DF apreende 87 mil latas de cerveja e 62 toneladas de feijão

Auditores fiscais da Receita do Distrito Federal realizaram operações para combater a sonegação fiscal. Caminhões foram abordados nas principais rodovias e pátios de transportadoras. Foram apreendidos mais de 87 mil latas de cerveja, 62 toneladas de feijão e 45 toneladas de óleo vegetal.



O valor total dos materiais recolhidos ultrapassa R$ 1,5 milhão, enquanto as multas somam R$ 750 mil. As operações ocorreram entre quinta-feira e domingo. O coordenador de fiscalização destacou o sucesso das apreensões e alertou para o risco de fraudes serem detectadas.



