Receita do DF apreende cargas de óleo, açúcar e refrigerante com notas fiscais irregulares

Mais de três mil garrafas de refrigerante, além de outros itens, foram apreendidas durante uma operação da Receita Federal no Distrito Federal neste fim de semana. As fiscalizações ocorreram em diversos pontos da BR-060 e BR-020, com destaque para a apreensão de 3.060 latas de refrigerante no domingo, com erros na nota fiscal, totalizando uma carga de R$ 10 mil. No sábado, a Receita Federal interceptou uma carreta bitrem com 59 toneladas de açúcar e óleo de soja na BR-020, sem documentação, avaliada em R$ 325 mil. Na sexta-feira, houve ainda apreensões na BR-060, incluindo 6.552 latas de cerveja e 3.600 unidades de refrigerante, além de 30 mil garrafas de água mineral sem a documentação correta. No total, as apreensões realizadas durante o fim de semana resultaram em um cálculo de R$ 329.400 em créditos tributários.