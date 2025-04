Receita do DF apreende mais de R$ 1 milhão em bebidas alcóolicas e alimentos

Agentes da Receita Federal intensificaram as ações de combate à sonegação fiscal em rodovias e transportadoras do Distrito Federal. Na rodovia 060, apreenderam quase 5 mil garrafas de rum e mais de 71 mil caixas de creme de leite. Já na 020, uma carreta carregando uma grande quantidade de refrigerantes foi parada também.



Durante as operações, mais de R$ 1 milhão em mercadorias sem documentação, incluindo eletrônicos e peças de carro, foram apreendidas. Segundo o coordenador de fiscalização tributária, o valor total pode alcançar R$ 2,2 milhões após a conclusão da apuração. Ele ressalta a importância da fiscalização para aumentar a arrecadação e financiar políticas públicas essenciais.



