Receita do DF apreende R$ 800 mil em produtos sem nota fiscal Operação ocorreu nas principais BRs do DF, com apreensão de cargas irregulares de óleo e cosméticos

DF no Ar|Do R7 03/02/2025 - 13h59 (Atualizado em 03/02/2025 - 13h58 ) twitter

