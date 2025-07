Receita do DF realiza operação e cargas apreendidas ultrapassam R$ 1,7 milhão

Os auditores da Receita do DF realizaram uma operação contra a sonegação fiscal durante o fim de semana. Foram apreendidas 55 toneladas de farelo de soja, 30 toneladas de carne de frango e bacon, além de brinquedos, bebidas e ventiladores. As abordagens ocorreram nas rodovias 020 e 060 em uma transportadora. O valor das cargas recolhidas ultrapassa R$ 1,7 milhão. A multa estimada é em torno de R$ 750 mil.



