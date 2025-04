Recém-nascidos ganham ensaio de Páscoa no Hospital de Santa Maria (DF)

A equipe do Centro Obstétrico do Hospital de Santa Maria (DF) realizou um ensaio fotográfico temático de Páscoa com os recém-nascidos internados. Técnicas de enfermagem organizaram o evento para proporcionar aos pais uma recordação gratuita, já que muitos não podem pagar por um ensaio profissional.



Os funcionários se uniram para adquirir os itens necessários e uma empresa local registrou as imagens. "O nome disso é amor", destacou um dos presentes, ressaltando a importância da iniciativa.



