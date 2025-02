Recuperação de empregada baleada por delegado em surto emociona familiares

Sete dias após o crime, Davi Roque expressa alívio ao relatar a melhora de sua esposa, Oscelina Moura Neves de Oliveira, de 45 anos, vítima do ataque pelo delegado Mikhail Rocha e Menezes. A mulher passou pela terceira cirurgia e agora respira quase sem auxílio de aparelhos. Oscelina sofreu graves ferimentos no estômago e perdeu um dos rins, mas apresenta progressos, segundo seu marido. A preocupação se estende ao filho de 13 anos, que presenciou o ataque e está sob atento cuidado emocional da família.



As outras duas vítimas, Andrea Rodrigues Machado, mulher do delegado, e Priscila Pessoa Rodrigues, seguem internadas, enquanto Mikhail recebe tratamento psiquiátrico. Durante este período desafiador, Davi agradece o apoio inestimável de amigos, familiares e da equipe médica, ressaltando a gratidão pela solidariedade recebida.