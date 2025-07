Rede pública de ensino do Distrito Federal adota medidas contra racismo nas escolas

A Secretaria de Educação do Distrito Federal vai lançar um protocolo antirracista para ser aplicado nas escolas. A medida é uma resposta a incidentes racistas, como o ocorrido com uma aluna de 11 anos em Riacho Fundo II.



"Eu me sinto muito triste. Eu queria que a justiça conseguisse fazer alguma coisa sobre isso", desabafou a aluna. O protocolo inclui orientações para lidar com casos de racismo envolvendo estudantes e servidores e foi elaborado com a participação de profissionais da educação, Ministério Público do DF e órgãos de direitos humanos.



A consulta pública do documento ocorrerá ainda este mês, e o lançamento está previsto para o segundo semestre, acompanhado por formações continuadas para professores.



