Reforma de calçadas no Setor Comercial Sul, em Brasília, busca melhorar acessibilidade

Calçadas do Setor Comercial Sul, em Brasília , estão passando por uma reforma significativa. As obras incluem ainda criação de vagas de estacionamento e implementação de pisos táteis para aumentar a acessibilidade.



O investimento total é de R$ 3 milhões, e as equipes seguem rigorosamente o cronograma. Segundo Valter Casemiro, secretário de Obras, as reformas nas quadras 1 e 2 serão as próximas etapas, contribuindo para a revitalização do comércio local e a segurança dos pedestres.



