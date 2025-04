Renova DF oferece 2.500 vagas para capacitação gratuita na área de construção civil

Estão abertas as inscrições para o programa Renova DF, que oferece 2.500 vagas para capacitação gratuita na área de construção civil. As inscrições vão até 14 de abril e aulas iniciam em 5 de maio.



Há opções como auxiliar de manutenção na construção civil, carpintaria, jardinagem, eletricidade, encanamento, serralheria e alvenaria. As atividades práticas envolverão a recuperação dos viadutos da cidade.



Os participantes receberão um kit uniforme e benefícios como lanche diário, bolsa no valor de um salário mínimo, auxílio transporte, e seguro contra acidentes pessoais. Inscrições podem ser feitas pelo site da Sedet.



