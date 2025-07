Restaurante na Asa Sul (DF) reabre nesta quarta-feira após homicídio durante tentativa de furto

Um homem foi morto ao tentar furtar um restaurante na quadra 112 da Asa Sul (DF). O local estava fechado desde o crime ocorrido na manhã de segunda-feira e reabrirá nesta quarta-feira. A proprietária ouviu barulho no salão e chamou o marido, que se armou com um revólver calibre 38. Ao encontrar o suspeito no estabelecimento, ele disparou. O empresário foi preso mas liberado sob alegação de legítima defesa; a investigação continua pela delegacia da Asa Sul.



