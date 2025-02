Resultados: Capital goleia Ceilândia e Legião é rebaixado no Candangão

Na oitava rodada do Candangão BRB 2025, o Capital venceu o Ceilândia por 4 a 1, com destaque para Wallace Pernambucano, que marcou três gols. O gol de honra do Ceilândia foi marcado pelo jogador Mila. No confronto entre Samambaia e Ceilândia no Cerejão, Junil garantiu a vitória com um belo chute de fora da área. O Sobradinho derrotou o Legião por 2 a 0, resultando no rebaixamento do Legião. A classificação atual indica que os dois últimos colocados serão rebaixados.



