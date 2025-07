Retirada de pinheiros no Jardim Botânico de Brasília começa em agosto

A partir de agosto, o Jardim Botânico de Brasília iniciará a retirada de 655 pinheiros da área de visitação como parte do plano de manejo. Segundo o diretor-presidente, os pinheiros, que são considerados uma espécie invasora, oferecem risco devido à idade avançada, podendo cair e ameaçar os visitantes.



Além disso, eles impedem o crescimento de outras espécies devido à alelopatia, substância química que pode afetar o crescimento e desenvolvimento de outras plantas.



Após a remoção, novas espécies nativas do cerrado serão plantadas para preservar a área. O diretor destacou que, além dos 655 pinheiros iniciais, será necessária a remoção de cerca de 3.000 em todo o entorno.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!