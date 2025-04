Revoltados com demora no atendimento, pacientes quebram unidade de saúde; uma pessoa foi presa

Uma cena de vandalismo ocorreu na UPA 1 de Ceilândia, próxima à Feira do Produtor, quando um homem quebrou portas de vidro e uma máquina de senhas devido à demora no atendimento. O ato foi no domingo, por volta de 7h50.



Segundo a polícia, ele incitou uma mulher, ainda não identificada, a cometer os atos. O indivíduo foi levado à 15ª Delegacia, assinou um termo circunstanciado e foi liberado. A administração prometeu contratar mais profissionais para evitar atrasos no atendimento e redirecionou alguns pacientes para a UPA 2, também na região de Ceilândia. O Iges-DF, gestor das UPAs, repudiou o ato de violência e destacou a necessidade de paciência em situações de superlotação.



