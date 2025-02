Rodoviária do Plano Piloto é privatizada; conheça as promessas de melhoria

A Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, passou para a gestão privada, com a promessa de melhorias na infraestrutura. Escadas rolantes serão trocadas, e um investimento de R$ 120 milhões está planejado. O governador Ibaneis Rocha garantiu que o preço das passagens não aumentará até 2026. A concessão inclui a área dos estacionamentos, que se tornarão rotativos. Além disso, as negociações com ambulantes continuam para discutir o futuro dos trabalhadores informais no local.



