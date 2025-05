Rodoviário do Plano Piloto inaugura sala multissensorial para pessoas do espectro autistas

A Rodoviária do Plano Piltoto inaugurou uma sala multissensorial destinada a pessoas com espectro autistas. A iniciativa é da nova Concessionária Catedral, que administra o local. O ambiente, disponível a partir do dia 1º, busca oferecer conforto em meio à agitação do terminal. Enrico Capecci, diretor da concessionária, afirma que o espaço está pronto para uso e destaca a importância de inovações acessíveis no terminal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!