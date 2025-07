Rua estreita no Paranoá (DF) dificulta acesso de carros e pedestres, reclamam moradores

Um beco do Paranoá tem gerado dificuldades para pedestres e motoristas. Moradores relatam que caminhões frequentemente param para descarregar mercadorias, bloqueando o acesso. A via é de mão única e possui sinalização confusa. O Detran informou que a sinalização foi implantada recentemente e que a entrada no beco está proibida. A situação continua sendo monitorada.



