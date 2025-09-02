Rua não asfaltada traz transtornos em escola do Gama Leste (DF)

Na Escola Classe 3 no Gama Leste (DF), a falta de asfalto na rua ao redor gera preocupações para pais e alunos. Durante a seca, a poeira se torna um problema constante, enquanto em períodos de chuva, a lama dificulta o acesso. A administração local já foi acionada várias vezes pelos pais, como Ana Paula, que destacam a falta de sinalização e de condições seguras na área. Graziella, outra mãe, ressaltou a dificuldade em dias chuvosos, com enxurradas impedindo a passagem. A comunidade escolar aguarda por respostas e melhorias na infraestrutura para garantir a segurança dos alunos.



