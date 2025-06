Saiba como as bandeiras tarifárias influenciam no valor da energia elétrica

A partir deste mês, a energia elétrica fica mais cara devido à troca das bandeiras tarifárias, que influenciam no valor. De acordo com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a bandeira vermelha é divida em dois patamares. No primeiro, anunciado para este mês, a conta de luz vai ter aumento de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumido.



Já no patamar dois, o valor passa para R$ 7,87 para cada 100 kWh. Na bandeira amarela, o acréscimo é de R$ 1,885 e quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum aumento no preço. Consumidores apontam uso de lâmpadas LED e limite do uso de eletrodomésticos como medidas para economizar.



O especialista Ivan Camargo destaca que chuveiro elétrico e ar condicionados são grandes consumidores de energia. Ele sugere apagar as luzes ao sair dos ambientes e fazer manutenções periódicas nas instalações elétricas para reduzir custos.



