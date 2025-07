Saiba como descartar óleo de cozinha para evitar contaminação da rede de esgoto

O descarte inadequado de óleo de cozinha pode causar danos à rede de esgoto. Um litro desse material contamina 25 mil litros d'água. O SLU tem um acordo com a Caesb para coletar o óleo em pontos específicos no DF.



Apenas 5% do total é descartado corretamente. A dona de casa Sebastiana Pereira ensina a fazer sabão utilizando restos de sebo e óleo vegetal usado, evitando assim a poluição e gerando economia doméstica.



