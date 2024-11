Em 2024, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal já contribuiu para a prisão de 41 agressores por descumprimento de medida protetiva, um aumento significativo em relação ao total de 33 prisões registradas em todo o ano de 2023. O monitoramento em tempo real tem sido fundamental para identificar e agir contra os infratores. Desde a implementação do programa, em 2021, já foram 79 prisões de agressores que desrespeitaram as medidas determinadas pela Justiça. Saiba como é feito o trabalho de monitoramento dos agressores após denúncias.