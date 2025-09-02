Saiba como será o esquema de segurança com drones térmicos no STF

Durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, drones térmicos atuarão desde o primeiro dia até meados de setembro. O STF integrará suas câmeras ao esquema de segurança, e uma célula de inteligência monitorará redes sociais em busca de atividades suspeitas. Haverá patrulhamento da Polícia Militar, uso de cães-farejadores e apoio no trânsito nas proximidades da Praça dos Três Poderes.



