Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Saiba como será o esquema de segurança com drones térmicos no STF

Julgamento de Bolsonaro conta com monitoramento intensivo e recursos reforçados

DF no Ar|Do R7

Durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, drones térmicos atuarão desde o primeiro dia até meados de setembro. O STF integrará suas câmeras ao esquema de segurança, e uma célula de inteligência monitorará redes sociais em busca de atividades suspeitas. Haverá patrulhamento da Polícia Militar, uso de cães-farejadores e apoio no trânsito nas proximidades da Praça dos Três Poderes.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Jair Bolsonaro
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • Praça dos Três Poderes
  • Presidente
  • Redes sociais
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.