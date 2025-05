Saiba como solicitar manutenção de postes danificados no Distrito Federal

A população do Distrito Federal pode solicitar a manutenção da iluminação pública através dos canais oficiais da CEB Ipês, como o call center 115, o aplicativo Ilumina DF e o site, Brasília cidade iluminada. O DF possui cerca de 262 mil postes, tornando-se o terceiro maior parque de iluminação do país.



A diferença entre os postes da CEB Ipês e da Neoenergia é que os primeiros são exclusivos para iluminação, enquanto os segundos têm rede elétrica no topo. Danos causados por terceiros devem ser reportados com boletim de ocorrência para ressarcimento. Fabrício Lima, da CEB, destaca a importância da participação da população na manutenção e como identificar a responsabilidade dos postes.



