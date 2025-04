Saiba o que abre e fecha nesta quinta e como fica o transporte público no DF

Durante o feriado do aniversário de Brasília , combinado com o feriado da Páscoa, que se estende até segunda-feira (21), no Distrito Federal, os serviços terão horários alterados. O metrô e ônibus serão gratuitos durante o período.



O metrô funcionará nos seguintes horários: quinta-feira e sábado, das 5h30 às 23h30, sexta-feira, das 7h às 19h e domingo e segunda-feira, das 9h às 23h30. Os bancos estarão fechados na sexta-feira e segunda-feira. Hospitais, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar operarão normalmente.



O Eixão do Lazer estará ativo na sexta, domingo e segunda, fechando o Eixão Sul e Eixão Norte das 6h às 18h. O comércio terá funcionamento variável, com algumas lojas fechando na sexta-feira e outras, como bares e restaurantes, podendo abrir conforme decisão de cada estabelecimento.



