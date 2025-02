Saiba quais são os direitos de quem enfrenta problemas com hospedagem

Saber quais são os direitos garantidos por lei ao enfrentar problemas com hospedagens é essencial para amenizar os prejuízos. O advogado Max Kolbe explica que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, a oferta deve ser cumprida conforme o divulgado. Se o quarto não corresponder à descrição, o consumidor pode exigir substituição, desconto, ou efetuar uma ação judicial para exigir o cumprimento. Em casos de overbooking, situação em que há mais reservas do que a capacidade do estabelecimento, o hotel deve providenciar outra acomodação. Tanto sites quanto hotéis são solidariamente responsáveis pelas reservas feitas online. Para pequenas causas, o consumidor pode recorrer ao Juizado Especial, e, se o valor da ação for até 20 salários mínimos, não é necessária a contratação de um advogado.