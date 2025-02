Sargento que morreu ao salvar hóspedes durante incêndio em Maceió é enterrado no DF

O corpo do sargento Adriano Damásio, da Polícia Militar do Distrito Federal, foi enterrado após salvar hóspedes de um hotel em chamas em Maceió. Durante o cortejo, um helicóptero da polícia lançou pétalas em sua homenagem. A investigação aponta que uma pane no ar-condicionado iniciou o incêndio. A vice-governadora Celina Leão e amigos exaltaram a bravura do sargento. "Era um herói", afirmou o major Marcos Henrique, colega de trabalho de Adriano.