Saúde Preventiva: especialistas alertam sobre as causas e os riscos do bruxismo

O bruxismo é uma condição em alta, ligada ao estresse e à ansiedade, caracterizada pelo apertamento ou ranger dos dentes. As consequências incluem danos dentários como fraturas e desconforto muscular. O manejo do estresse e o uso de placas feitas por dentistas são essenciais no tratamento.



Uma advogada relata que buscou ajuda após perceber desgaste dentário e dor de cabeça, levando à elaboração de uma placa miorrelaxante para aliviar os sintomas. Experiências negativas com soluções caseiras destacam a importância de acompanhamento profissional.



