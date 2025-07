Seca intensifica incêndios florestais em Brasília

A chegada da seca em Brasília aumentou drasticamente o número de incêndios florestais, registrando 38 ocorrências em apenas um dia e acumulando um total de 549 desde janeiro. A Tenente Letícia Medeiros, do Corpo de Bombeiros, orienta a população a evitar queimadas, fogueiras e o descarte inadequado de bitucas de cigarro para prevenir novos focos de incêndio.



Um incidente significativo ocorreu no Lago Norte, onde 277 metros quadrados foram queimados, demandando 3.100 litros de água para controle. A previsão aponta para baixa umidade relativa do ar, necessitando cuidados redobrados tanto para prevenção de incêndios quanto para a saúde.



