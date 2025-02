Secretaria de Educação divulga resultado de inscrições para vagas da rede pública

A Secretaria de Educação do Distrito Federal divulgou o resultado das inscrições para vagas remanescentes nas escolas públicas. As matrículas devem ser realizadas presencialmente nas escolas indicadas e o prazo é até sexta-feira (31). Os responsáveis devem levar RG, CPF e comprovante de residência, tanto do estudante quanto do responsável. As aulas começam em 10 de fevereiro.