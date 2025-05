Secretaria de Saúde alerta sobre dengue no DF e importância da campanha de vacinação

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou um alerta sobre a evolução da dengue na capital. A secretaria informou que não deve haver aumento expressivo nos próximos meses, mas há um aviso sobre o provável avanço do tipo 3 da doença. Atualmente, o DF registra pouco mais de 7 mil casos, com uma redução de 97% em relação ao ano anterior. A campanha de vacinação é destinada a crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, com 21 mil doses disponíveis.