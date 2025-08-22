Secretaria de Saúde do DF incentiva amamentação com novas salas de apoio

O mês de agosto é dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal apoia tanto órgãos públicos quanto privados na construção de salas para amamentação, com 33 salas já cadastradas no sistema do Ministério da Saúde.



A política busca incentivar o aleitamento materno exclusivo até os seis meses e continuado até os dois anos ou mais. Instituições interessadas podem solicitar apoio por meio de contato com a SES-DF. "O objetivo é servir como um apoio para a mulher no retorno ao trabalho", explica Mariane Curado, coordenadora das políticas de aleitamento materno.



