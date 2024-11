Secretaria de Saúde do DF reforça combate à dengue com uso de armadilhas contra o mosquito da dengue

Com a chegada das chuvas, um tema importante volta à discussão: a prevenção contra os focos de criação do mosquito da dengue. Este ano, já foram registrados 250 casos da doença no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde do DF reforçou o combate à dengue com uso de armadilhas contra o mosquito. As armadilhas são colocadas em áreas com maior incidência do mosquito Aedes aegypti, e ajudam a identificar as regiões prioritárias para ações de combate.