Secretaria de Segurança Pública destaca programas de combate à violência contra a mulher

Após recente caso de feminicídio no Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública destacou que o combate à violência contra a mulher é uma das prioridades. Foi destacado ainda o "Segurança Integral", programa que tem o objetivo de reduzir a criminalidade e a violência, aumentar a sensação de segurança e melhorar as condições sociais, promovendo os direitos humanos. Houve uma redução de 26,6% nos feminicídios, com 16 casos este ano comparados a 22 no ano anterior. Há ainda o programa Provid, da Polícia Militar, oferece acompanhamento domiciliar. Denúncias podem ser feitas presencialmente ou pela internet. A Defensoria Pública e a Secretaria da Mulher também oferecem suporte jurídico e psicológico às vítimas.



