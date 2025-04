Secretário de transportes do DF fala sobre transtornos no transporte público com forte chuva

Após chuvas causarem alagamentos nas estações do metrô e transtornos no transporte público do DF, o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, confirmou a reabertura do metrô de Brasília, mas operando com lentidão.



Ainda segundo o secretário, o programa "Vai de Graça" registrou um aumento significativo no uso dos transportes durante o feriado, superando em 100% a demanda habitual. Investimentos estão sendo realizados para modernizar o sistema, e ajustes operacionais estão em andamento para melhorar o atendimento.



