Secretário fala sobre cronograma das obras durante período de chuva no DF

As chuvas que atingiram o Distrito Federal nos últimos dias causaram estragos em diversas regiões da capital do país. No Trecho 3 do Sol Nascente, um ônibus acabou atolado na lama, em uma rua que passa por obras.



O secretário de Obras do Distrito Federal, Valter Casemiro, afirmou que ainda faltam concluir cerca de 25% das obras, que inclui a pavimentação, abertura de bocas de lobo e construção de calçadas no local. Valter ressalta ainda que, devido às chuvas, não será possível fazer o asfaltamento agora, mas que será colocado na via um material fresado, que ajuda na diminuição da lama. A conclusão das obras está prevista para o final de 2025.