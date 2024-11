Segurança que matou cliente de bar no DF vai a júri popular nesta segunda-feira (11)

O segurança que matou o cliente de um bar no Guará em fevereiro deste ano vai a júri popular nesta segunda-feira (11). O caso aconteceu na QE 40 do Guará, quando a vítima, Luiz Fernando Alves da Silva, de 34 anos, foi morto a facadas enquanto estava dentro do carro. O acusado pelo crime, Marciel de Sousa Barros, já teria um histórico de conflitos com Luiz, segundo a apuração da Polícia Civil do Distrito Federal.