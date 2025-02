Seleção Brasileira volta a Brasília para enfrentar a Colômbia em 20 de março

A CBF confirmou que a seleção brasileira jogará novamente em Brasília. O confronto será contra a Colômbia no dia 20 de março no Estádio Mané Garrincha. Ambos os times estão empatados com 12 pontos nas eliminatórias para a Copa do Mundo. A escolha por Brasília se deu devido à adequação das instalações requisitadas pela CBF e ao calendário menos congestionado da cidade. Neila, comentarista, expressou a emoção de assistir a jogos da seleção ao vivo e destacou a importância de tornar os ingressos mais acessíveis. "Vamos deixar o ingresso mais barato, o povão merece ver futebol", afirmou.