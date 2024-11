Sem ponte, moradores recorrem a trator para fazer travessia de trecho em Valparaíso (GO)

Moradores do bairro Pacaembu, em Valparaíso de Goiás, Entorno do Distrito Federal, reclamam e denunciam a falta de uma ponte no trecho que liga o bairro à Novo Gama (GO). Segundo ele, a Prefeitura de Valparaíso retirou a ponte que havia no local, com a promessa de que outra fosse construída no local. Porém, com início das chuvas, os moradores contam que estão preocupados, pois a obra ficou mais lenta e local apresenta uma série de riscos.