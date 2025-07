Sem sinalização, carro cai em cratera na Fercal (DF) durante obras de drenagem

Um carro caiu em uma cratera na Avenida Bananal, na Fercal (DF), em uma área sem sinalização e iluminação adequadas. A motorista relatou que dirigia à noite quando o carro à frente desviou abruptamente, resultando em sua queda no buraco.



Embora a cratera tenha sido tampada após o incidente, moradores continuam preocupados com outros buracos sem sinalização na área em obras.



As melhorias, que incluem a instalação de uma rede de águas pluviais, estão em andamento há mais de quatro meses com investimento de R$ 7 milhões. Um cone foi colocado para alertar motoristas sobre os riscos, mas a comunidade considera a medida insuficiente.



